Fort Chabrol près de Vanderkindere, à Uccle/Forest : une personne “armée retranchée dans un bâtiment”, le quartier est bouclé

Le quartier est bouclé. La zone Marlow, en charge d’Uccle nous indique que c’est la zone de police Midi qui gère l’opération. Les faits se déroulent en effet sur la portion Forestoise de la rue. Pompiers et ambulances sont également présents sur place.

Du côté de Forest, on ajoute que les unités spéciales de la police fédérale sont sur place : “il s’agirait d’un événement d’ordre familial.” La porte-parole de la zone de police Midi évoque “une personne retranchée dans un bâtiment avec une arme (on ne sait pas de quel type) et qui menace de se suicider. A priori, ce n’est pas une prise d’otage.” La police fédérale négocie actuellement avec l’individu.