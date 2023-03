L’incendie s’est apparemment déclenché au 1er étage. L’origine reste à déterminer mais à première vue, elle est probablement accidentelle. Toute la plateforme du 1er étage était cloisonnée pour former des petits locaux et servait de centre d’accueil de jour et de nuit pour des réfugiés.

Trois autopompes, deux auto-échelles, le SMUR et des ambulances ont été déployés.

Aucune victime n’est à déplorer, selon les autorités. Une centaine de personnes doit cependant être relogée.