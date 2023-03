Situation surréaliste dans une rue bruxelloise : "Des riverains nous remercient"

Un aménagement surprenant, que le bourgmestre tient à expliquer en rappelant l’histoire du lieu. Voilà plusieurs années que les riverains se sont plaints de la vitesse excessive des véhicules dans cette petite rue résidentielle. La commune a dès lors fait installer des casse-vitesse. Mais de nouvelles nuisances sont alors apparues… “Le bus 75 passe par là. Les riverains se sont plaints de vibrations dans leurs habitations”, raconte Fabrice Cumps (PS).

©Bernard Demoulin

©Bernard Demoulin

Pour conserver un obstacle aux excès de vitesse et endiguer ces nouvelles nuisances, la commune a dès lors changé son fusil d’épaule. Adieu les coussins berlinois, place à des chicanes. Mais les coussins berlinois étant fermement ancrés dans la voirie, il n’était pas possible de les enlever sans travaux conséquents. Résultat : l’installation rapide de potelets autour des coussins. “C’est transitoire. La situation s’est améliorée, et des riverains nous remercient”, commente le mayeur, selon qui la situation sera rectifiée lors d’un futur réaménagement.