Le projet de rénovation de la Bourse porté depuis de nombreuses années par la Ville a connu plusieurs ajustements budgétaires.

"Nous avons d'abord entendu parler de 15 à 20 millions d'euros, puis de 25 millions en 2016, 35 millions en 2019, 43 millions en 2020, 54 millions en septembre 2021, et 60 l'année dernière. Nous sommes à 83 millions prévus, sans compter le rachat du bâtiment de 5 millions. A Bruxelles, les politiques de gauche pensent que l'argent tombe du ciel. Il faut arrêter de croire que l'argent public est un puits sans fond", a jugé le chef de file des libéraux à la Ville, David Weytsman.

Dans un communiqué commun, son collègue Geoffroy Coomans de Brachène affirme quant à lui que la hausse des prix des matières premières est toujours l'excuse avancée par le bourgmestre Philippe Close. "Mais c'est partout que les montants explosent. Dans les scénographies, notamment. La gestion est d'un amateurisme sans nom... Nous soutenons les projets qui font rayonner l'image de Bruxelles à l'étranger. Mais pas à n'importe quel prix ni avec n'importe quelle gestion", a-t-il dit.

Le document chiffré des perspectives de décompte final fait apparaître que la Ville aura financé près de la moitié de ce montant, 46 millions étant pris en charge par d'autres pouvoirs publics (e.a. Fonds européen Feder, Région bruxelloise, e.a via les départements image de Bruxelles et Patrimoine) et privés (Brasseurs belges).