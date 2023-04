Le bar à la réputation libertaire, situé rue des Éperonniers, a donc dû fermer de ce 30 mars au 2 avril (17h). L’arrêté fait état de “nuisances sonores” ayant déjà fait l’objet de procès-verbaux. Le 13 janvier dernier, la police a en effet constaté, à 22h17, “un tapage dû à la présence d’un orchestre jouant à l’intérieur de l’établissement ainsi qu’à la présence d’une dizaine de clients qui fument et parlent bruyamment à l’extérieur de l’établissement”. Deux jours plus tard, à 3h42, les forces de l’ordre ont déploré une musique qui “dépassait le bruit ambiant de la rue”. Constats similaires le 21 janvier et le 11 février.

“Entre le 1er janvier 2023 et le 25 février 2023, la police a été requise à 15 reprises sur place pour des faits de tapage”, résume l’arrêté, qui évoque un “comportement récidiviste” et rappelle qu’un arrêté de fermeture avait déjà été pris en juin 2022, et également en décembre 2022 pour des faits de tapage nocturne.