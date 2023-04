Pour ceux qui ne connaissent pas les lieux, cette drève, le long de la frontière régionale, mène au Ring de Bruxelles et à un tunnel cyclo-piéton, dont les grands travaux de rénovation touchent à leur fin.

Pour annoncer la situation suffisamment en amont et éviter les kilomètres inutiles, un panneau “tunnel fermé pour cyclistes et piétons” a été apposé. Mais juste devant lui, un autre panneau contradictoire : “tunnel accessible pour piétons et cyclistes”.

Une situation surréaliste à Overijse. ©E.G.

Contacté ce mardi pour des explications, l’échevin de la Mobilité, Peter Lombaert (Groen), nous confirme ce mercredi matin que “la situation a été rétablie.” Seul demeure le panneau “tunnel fermé pour cyclistes et piétons”. Le mandataire évoque un problème de communication entre les différents acteurs du chantier. Le chantier de la passerelle cyclable sous le Ring devait en effet s’achever fin mars, mais les finitions prennent finalement plus de temps que prévu.