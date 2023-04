Friche Josaphat: le projet du nouveau quartier dévoilé

Pas de surprise sur les chiffres, on retrouve les 509 logements déjà annoncés. Pour l’implantation, au sud de la partie ouest de la friche, le projet de 4 hectares sur les 10 du talus, grignote sur la zone qui concentre la biodiversité. Zone d’ailleurs reprise dans la carte d’évaluation biologique comme étant au niveau le plus élevé de valeur biologique. La SAU se justifie en rappelant le besoin criant de logements en Région Bruxelloise (50.000 ménages sont en attente d’un logement social, le projet en prévoit 135). La SAU se réjouit également qu’après les aménagements présentés ce jeudi, 7,15 ha de la partie ouest seront des espaces verts.

La carte bruxelloise d'évaluation biologique montre que l'emplacement loti sur la friche Josaphat se situe bel et bien dans les plus hautes valeurs. ©geodata.environnement.brussels

Un axe routier amène les voiture jusqu'à l'entrée du garage, sous les blocs dits "à cour intérieure". ©Eiffage/AXA/SAU

”Il fallait que le projet soit faisable et de taille suffisante pour créer une vraie identité de quartier.” Reste tout de même un impératif de rentabilité pour le consortium privé qui n’est pas encore très bien assumé. Aucun chiffre sur les coûts estimés du chantier n’est prévu.

Des mares et zones humides

Les concepteurs du projet évoquent leur volonté de créer un parc habité. Une dizaine de mares et de zones humides seront créées. Elles permettront de séparer les espaces verts privatisés autour des blocs de logements privés. Au total, 9 îlots verront le jour, sans compter l’école qui s’implantera au centre du quartier mais qui sera développée dans un second temps, via la commune de Schaerbeek. Deux blocs ont une cour intérieure qui sera “semi-publique. “On peut imaginer qu’elles seront accessibles pour tous la journée et fermées le soir.”

Les différents blocs, d'un maximum de rez plus 8. L'école est représentée par l'élément circulaire mais n'est pas arrêtées. C'est sous les éléments carrés que se logera le parking. ©Eiffage/AXA/SAU

Concrètement le site comprendra 246 logements privés, 135 logements sociaux locatifs, 105 logements acquisitifs sous condition de revenu (gérés par Citydev) et 23 logements sociaux acquisitifs (du Fonds du logement).

”Sans voiture”

Le projet présente un quartier “sans voiture.” Pas de route en effet mais de cheminement de 2 m de large par endroits agrandi pour garantir l’accès des pompiers. “Sans voiture” donc, mais deux grands axes pour voitures contournent le site au sud et à l’est pour rejoindre le parking souterrain de 373 places dont l’entrée se trouve au nord.

Un quartier "sans voiture". ©Eiffage/AXA/SAU

On compte un peu moins de 1080 emplacements vélo, un par chambre. Les stationnements deux-roues seront intégrés dans chaque logement et un parking vélo plus vaste sera compris dans le parking souterrain. Celui-ci est présenté comme “modulable”. Comprenez qu’il pourra évoluer en fonction des besoins (mais “pas à la hausse”, nous promet-on). Un hub de livraison urbaine pourrait aussi s’y implanter.

”De nouvelles espèces” ?

Alors quid coté biodiversité ? On sait qu’il s’agit de l’un des points d’échauffement entre membres Ecolo et PS du Gouvernement bruxellois et motif d’inquiétude pour une frange de la société civile. On apprend ce 6 avril 2023 que la partie au nord de la friche sera laissée telle quelle sans aménagement. La biodiversité qui se trouve au sud, sur le site des constructions, devrait “théoriquement” remonter vers cette zone. C’est ce que promet le paysagiste du bureau Wald, Clément Willemin. Qui assure que “de nouvelles espèces s’implanteront dans le quartier” puisque la zone sud intégrera davantage d’espaces humides, mares, végétation de roseaux et jardins de pluie. Les concepteurs assurent aussi avoir pensé jusqu’à l’éclairage public pour favoriser l’arrivée d’espèces “non humaines.” Celles-ci seront “à l’abri” dans deux zones naturelles sanctuarisées, au sud et au nord des nouvelles constructions.

Une mare ouvrira le site. La superficie de milieux humides sera triplée. ©Eiffage/AXA/SAU

Les humains eux, prendront tout même un bon espace sur le site avec des centaines de nouveaux habitants. Des habitants qui auront besoin d’équipements : une brasserie, un café, des espaces pour activités productives et des salles communautaires sont prévus dans les rez-de-chaussée des différents blocs. Beliris développera également le long des rails un parc qui proposera des infrastructures sportives. C’est aussi Beliris qui sera en charge d’une passerelle pour franchir le chemin de fer.

Et maintenant ?

Le projet a été pensé “avec une qualité supérieure aux standards actuels.” Il colle à la version du nouveau règlement régional d’urbanisme qui est en discussion (Good Living) et au projet de Plan d’aménagement directeur (PAD) qui doit encadrer le développement de l’ensemble de la friche Josaphat et reste bloqué au gouvernement bruxellois. Deux textes qui ne sont pas adoptés et qui sont loin de faire consensus politique. Le projet sera donc potentiellement amené à évoluer. Le consortium à 7 ans pour le réaliser.

La SAU promet des "perspectives ouvertes" et des jardins qui ne seront limités que par des éléments végétaux ou des mares. ©Eiffage/AXA/SAU

Le permis de lotir pour le site doit être introduit courant juillet. S’il est accordé, les permis d’urbanisme et d’environnement plus précis pourront être introduits. Bref, ce n’est pas pour tout de suite, et chaque étape est susceptible de faire l’objet d’un recours. Cette éventualité est d’ailleurs prévue dans les délais de réalisation. La SAU se réjouit déjà de ne pas avoir reçu de recours contre la désignation du consortium lauréat de la part des candidats non retenus.