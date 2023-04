Une habitante d'Etterbeek égorgée chez elle par son ex-compagnon

L'ex d'Eleonora s'était présenté chez la quinquagénaire mardi en début d'après-midi, et c'est vers 15h que le colocataire de l'Etterbeekoise a fait la dramatique découverte. "C'est finalement lorsque j'ai voulu sortir, que j'ai découvert le crime [...] Hassan n'était plus là et Nora était sur son canapé sous une couverture qui la recouvrait de la tête aux genoux. Lorsque j'ai soulevé cette couverture, j'ai vu qu'elle avait été égorgée", a raconté le jeune homme.

Il a alerté les voisins et appelé la police. Selon cette dernière, l'ex d'Eleonora - âgé d'une vingtaine d'années - "était dangereux". Interrogé par Sudinfo, le parquet n'a pas donné plus d'informations.