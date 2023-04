Elle l'a d'ailleurs rapporté sur Twitter et y a expliqué sa présence. "Semaine de grève pour le climat 243. Aujourd'hui, je fais grève devant la représentation suédoise auprès de l'UE, à Bruxelles. La Suède, mon pays d'origine, assure actuellement la présidence du Conseil de l'UE. La semaine prochaine, les ministres se réuniront en Suède pour discuter entre autres de la déforestation", indique-t-elle.

Et Greta Thunberg épingle la politique de son pays en la matière: "Le modèle forestier suédois s'est avéré désastreux à la fois pour le climat, l'environnement et les droits humains et des peuples autochtones. Nous ne pouvons pas laisser la Suède influer davantage sur les politiques forestières de l'UE."