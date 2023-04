Les lignes de métro 2 et 6 à l’arrêt entre Simonis et Arts-Loi

Les lignes de métro 2 et 6, entre Simonis et Arts-Loi ne roulent plus depuis tôt ce matin, annonce la Stib sur les réseaux sociaux. En cause, un accident de personne. À 5h15 ce matin, le chauffeur s’est aperçu avoir roulé sur quelque chose alors qu’il roulait dans le tunnel entre les stations Ribaucourt et Yser Il s’agissait d’une personne. Les voyageurs ont été évacués de la rame.