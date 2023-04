Des supermarchés Delhaize visés par des activistes à Bruxelles: "Ce système économique violent exploite le plus grand nombre" (PHOTOS)

Selon les activistes qui se présentent sous le sobriquet de dHELLhaize (avec “hell” pour “enfer” en anglais), il s’agit d’un complément au blocage du dépôt de Zellik. Pour rappel, ce vendredi 14 avril, une centaine de travailleurs de Delhaize ont empêché les camions de sortir de l’entrepôt pour livrer les magasins. L’action spontanée lancée à 15h a été levée à 22h.

Le supermarché de Flagey fait partie des cibles du collectif dHELLhaize. ©dHELLhaize

guillement Un système économique violent basé, uniquement sur la recherche de profits pour une poignée, via l'exploitation du plus grand nombre.

Face à la multinationale Ahold-Delhaize, le collectif dHELLhaize se dit “solidaire” avec les grévistes “face aux agissements d’un système économique violent basé, uniquement sur la recherche de profits pour une poignée, via l’exploitation du plus grand nombre”.

Les activistes visent aussi l’État belge. “D’une part, l’appareil judiciaire porte atteinte au droit de grève via les jugements et les huissiers qui harcèlent les travailleurs et travailleuses sur les piquets. D’autre part, d’importants effectifs policiers sont mis à disposition à la direction de Delhaize pour escorter des camions de ravitaillement de l’entreprise lors des blocages des points de stockage”. dHELLhaize pointe enfin “l’inefficacité du Gouvernement face à l’évolution prédatrice du marché du travail” qui se contente selon lui “d’une médiation ou des propositions de loi symboliques”.

Les membres du collectif dHELLhaize promettent qu’ils continueront leurs actions.