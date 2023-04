Après 42 ans au cœur de Woluwe-Saint-Lambert, Eric met un terme à sa carrière de cordonnier : “la basket a tué le métier” (VIDÉO)

Une fois la petite porte ouverte, on ne compte plus les chaussures, les sacs, les clés, les boîtes de cirage… Bref, une boutique à l’ancienne où les machines trônent au centre de la pièce et où les perroquets se livrent à un joyeux tintamarre. “Cette machine-là, derrière le comptoir, était à mon père. Maintenant, on ne fait pas des choses qui tiennent aussi bien. La technique en tout cas n’a presque pas changé.”

Un savoir-faire inchangé, et ce malgré la fulgurante évolution des souliers au cours du siècle dernier. Malgré sa préférence affichée pour les chaussures robustes et de qualité, chez Eric, toutes les paires sont acceptées. “Il y a toujours moyen de faire quelque chose et de récupérer. J’ai dû refuser une cinquantaine de paires.” Exemple ce lundi, une Woluwéenne pénètre dans l’échoppe des chaussures de sport déchirées à la main. “Mon fils fait du skateboard… Voilà le résultat.” Un coup d’œil suffit au diagnostic : “Pour vendredi soir, ça irait ?” Et parmi les habituels clients, le bourgmestre Olivier Maingain (Défi) : “lui ne met pas des baskets”, sourit le commerçant.

Le geste du cordonnier est précis, mécanique, chirurgical. Quelques coups de cutter dans le caoutchouc suffisent à retailler une nouvelle semelle. Car l’art de chausser est avant tout un art de la lame. Les mains du Woluwéen témoignent de ces décennies de labeur manuel. “Je me suis déjà coupé le tendon”, se rappelle l’artisan, qui a eu une frayeur incommensurable. “Tout le métier est dans les mains… enfin dans la tête aussi.”

”Un métier en voie de disparition”

Comme Eric, des dizaines de cordonniers ont rangé leurs outils. “Un métier en voie de disparition. Avant, on faisait une cinquantaine de paires par jour. Maintenant, une cinquantaine par semaine.” La cause de ce déclin est clairement identifiée : “La basket a tué le métier”, n’hésite pas à dire le cordonnier. “En plus, elles ne sont pas bonnes pour les pieds en plus. Nos coûts ont continué à augmenter, et le prix des chausses a quant à lui baissé.” Avec ces petits prix, les paires bon marché finissent davantage aux orties que sur l’établi.

Pour survivre en tant que commerce, il a donc fallu, au fil des années, se diversifier. D’abord les clés, comme la plupart des confrères, qui arborent désormais la double appellation “cordonnerie serrurerie”. Puis la maroquinerie, puis les photocopies, puis l’impression de photos… Actuellement, la réparation de chaussure représente environ la moitié du chiffre d’affaires de la boutique.

Mais le cordonnier constate ces derniers temps “un retour à la bonne chaussure”. “Avec une bonne paire, on peut tenir des années. Les gens s’en rendent compte.” Côté écologique, mais aussi économique pour certains. Pour une réparation, comptez une vingtaine d’euros. Contre une centaine d’euros pour de nouvelles sneakers.

Dès juillet, les Woluwéens devront toutefois changer d’adresse pour donner une deuxième vie à leurs souliers. Car que va devenir l’espace commercial du Tomberg ? “Pas un cordonnier en tout cas”, glisse nostalgique Eric, qui “dans un premier temps”, va rester habiter dans la maison.