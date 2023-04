Bruxelles : des langes lavables pour la Petite Enfance

Formellement, le conseil communal a donné son feu vert à un marché public de service portant sur l'organisation et l'exécution de la location de langes, la location de sacs de transport pour les langes propres et sales, la récupération des langes sales, leur nettoyage et stérilisation, l'entretien et la redistribution de ceux-ci dans les crèches, ainsi qu'une campagne d'information pour le personnel.

Selon Arnaud Pinxteren, la Ville avait attribué en octobre 2020, un premier marché pour 12 mois sur les deux écocrèches "historiques". Vu le succès de l'expérience, un nouveau marché sur 12 mois concernant les 2 premières crèches et l'arrivée progressive de six crèches et d'une halte accueil avait été attribué en juillet dernier.

La somme prévue est de 1.600.000€ (TVAC) sur 48 mois. Selon M. Pinxteren, celle-ci sera partiellement couverte via le subside écocrèche (180.750 €). Elle est également partiellement couverte à hauteur de 271.524 € TVAC par la participation aux frais des parents. Le système permettra aussi d'éviter une dépense de collecte des déchets résiduels (estimée à +/- 80.000€).

Cela représente donc un coût net annuel d'environ 40.000 euros pour la Ville. Le prélèvement se fait au moins une fois tous les deux jours ouvrables. Les normes d'hygiène de l'ONE, d'Opgroeien et de l'AFSCA sont respectées. Le lavage et la stérilisation s'effectuent de façon écologique.