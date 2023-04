Manifestation contre la numérisation des services publics à Bruxelles

À lire aussi

Selon un baromètre réalisé par la Fondation Roi Baudouin à la fin de l'année dernière, 81% des Bruxellois utilisent les services publics en ligne, ce qui représente une augmentation de 16% par rapport à 2019. C'est de cette enquête qu'a découlé l'idée d'une administration bruxelloise numérique. Les chiffres en Wallonie et en Flandre sont quant à eux beaucoup plus bas.

L'objectif de la manifestation était double. "Nous protestons d'une part contre l'ordonnance, qui a été déposée, mais pas encore votée au Parlement bruxellois. D'autre part, nous demandons une action pour l'amélioration des contacts entre les communes bruxelloises, leurs services sociaux et les citoyens."

"Depuis la crise du Covid-19, il est devenu beaucoup plus difficile pour les services sociaux de garder un contact avec les communes. Les travailleurs sociaux sont submergés par des questions des citoyens, qui n'arrivent plus à entrer en contact avec les services communaux", dénonce Céline Nieuwenhuys. "Les lignes téléphoniques sont constamment occupées, ou il est nécessaire d'utiliser un code QR pour avoir accès à un service." La secrétaire générale, elle-même habitante de la commune bruxelloise de Schaerbeek, note qu'il n'est plus possible de s'adresser à un guichet à la maison communale sans un code. Selon elle, près de 50% des Belges éprouvent des difficultés face à la transition numérique, "un chiffre qui est d'autant plus important à prendre en compte chez les personnes en situation précaire".

"Un autre grand problème est que les services sociaux se trouvent sous l'administration des communes. Plus personne n'est alors disponible pour écouter les personnes qui ont besoin d'aide. Cela démontre la crise démocratique dans laquelle se trouvent actuellement les gouvernements locaux", pointe Céline Nieuwenhuys

Les manifestants demandaient dès lors une adaptation de l'ordonnance du ministre Clerfayt. "Un plan ambitieux devrait être mis en place pour garantir la présence de guichets physiquement accessibles et de lignes téléphoniques au sein des communes." Selon la secrétaire générale de la FSS, les pouvoirs locaux ne disposent pas des ressources nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des guichets. "Au travers de l'obligation de services physiquement accessibles, les communes pourraient alors faire appel à davantage de moyens."