Le Café laïque de Bruxelles porte plainte contre un élu communal et deux activistes

L’avocat de Café laïque Bruxelles a fait savoir ce jeudi que l’établissement porte plainte contre deux activistes du mouvement Ursula ainsi qu’à l’encontre de Félix Boudru, conseiller communal Écolo à Watermael-Boisfort, à titre d’auteur, de coauteur ou de complice, pour de multiples infractions, notamment l’atteinte à la liberté d’association, tentatives de coups et blessures volontaires, harcèlement et atteinte à l’honneur et à la réputation. “Si notre client pouvait être certain que cette situation ne se reproduira pas à l’avenir, son inquiétude serait circonstanciée. Or l’intolérance des militants s’inscrit dans un contexte plus large et très préoccupant”, précise les deux avocats dans un communiqué.