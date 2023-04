Une brigade de police agressée devant le commissariat d’Anderlecht : cinq policiers en incapacité de travail

L’agresseur aurait ensuite tenté de s’emparer de l’arme de service de l’agent, mais son collègue a immédiatement appelé en renfort ses collègues du commissariat. Plusieurs policiers sont intervenus et ont finalement réussi à maîtriser l’homme. Selon Het Nieuwsblad, cinq d’entre eux subissent une incapacité de travail pour une quinzaine de jours à la suite de cet incident.

”Il y a effectivement eu une bagarre hier soir au commissariat d’Anderlecht, au cours de laquelle trois collègues ont été blessés”, a déclaré Sarah Frederickx, porte-parole zone de police Midi. “Les circonstances exactes font encore l’objet d’une enquête, mais ce qui est certain, c’est que nous prenons l’affaire au sérieux.”

Le chef de corps, Jürgen De Landsheer, évoque la mise hors service de cinq agents pendant un certain temps et nuance les faits : “Il s’agit d’un cas d’agression aveugle contre une patrouille. La question se pose de savoir comment gérer cette situation et comment en protéger nos agents.”

Le chef de la police fait également référence à l’incident survenu à Schaerbeek le 10 novembre de l’année dernière, au cours duquel l’inspecteur de police Thomas Monjoie (29 ans) a été poignardé dans son combi.

Le parquet de Bruxelles n’a pas encore pu communiquer d’information sur l’incident.

Selon nos confrères de Sudinfo, il s’agirait d’une tentative de suicide par policer. En agressant les forces de l’ordre l’individu voulait mettre fin a ses jours.