Trois mineurs Bruxellois interpellés à bord d'une voiture volée après une course poursuite : le conducteur avait 14 ans

Trois mineurs d'âge ont été surpris jeudi soir à Malines à bord d'un véhicule dont le vol avait été signalé en Région bruxelloise. Âgés de 14, 15 et 16 ans, les trois adolescents ont pu être interpellés à Zemst (entre Malines et Bruxelles) à l'issue d'une brève course poursuite avec la police, selon la police locale de la zone Rivierenland.