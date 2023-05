Un côté de la rue en Flandre, l’autre à Bruxelles, des habitants de la chaussée Romaine désormais inondés d’amendes : “une situation kafkaïenne”

Cette frontière, Annelies et Robert, couple wemmelois, en subissent les conséquences. Depuis le début de ce printemps, comme le relatent nos confrères du Nieuwsblad, le couple a vu déferler dans sa boîte aux lettres une dizaine de PV pour stationnement non réglementaire. “On a été surpris, choqué”, relate la Wemmeloise. La cause : depuis l’installation d’une bande de bus et la suppression des places de parking côté Wemmel voilà une décennie, les habitants avaient pris l’habitude de se garer côté bruxellois. Sans sanction… jusqu’à ce printemps. Désormais la scan-car passe dans le quartier et donc plus possible de se garer librement de l’autre côté de la rue.

©Ennio Cameriere

©Ennio Cameriere

©Ro.Ma.

Le couple, qui en a déjà pour plus de 200 euros d’amende, dispose de trois véhicules. Un stationné à l’entrée de l’habitation. Les autres, il faut désormais les garer plus loin dans la commune. “Alors qu’il y a des places en face, dans notre rue”, nous indique Annelies, jugeant la situation “ridicule”. “Une situation kafkaïenne”, selon son mari. Un voisin du couple nous confirme avoir lui aussi dû s’acquitter de trois redevances.

En outre, Annelies, kinésithérapeute de profession, dit avoir perdu beaucoup de clients depuis la suppression des places. “Traverser la chaussée est difficile pour les personnes âgées.” Le couple demande dès lors d’avoir accès au stationnement de l’autre côté de leur rue. Dans certaines localités, ces tolérances entre deux entités limitrophes existent en effet. L’échevinat bruxellois de la Mobilité nous indique cependant n’avoir reçu aucune demande officielle de la part de Wemmel.

Du côté des autorités wemmeloises, on n’enregistre encore aucune demande de riverains. Selon le bourgmestre, des places en suffisance sont disponibles non loin de la chaussée Romaine, à savoir avenue Reine Astrid ou rue Profonde. Un avis partagé par l’échevin de la Mobilité, Vincent Jonckheere : “le domaine public n’est pas privé : il n'est pas toujours possible de se garer devant sa porte. Il suffit de se garer un peu plus loin. C’est un non-problème”, indique le mandataire, pour qui la bande de bus est essentielle pour garantir une fluidité des transports en commun.