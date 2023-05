Malgré la pluie, les Bruxellois sont au rendez-vous à la Fête de l’avenue de Tervueren (PHOTOS ET VIDÉO)

Du Cinquantenaire à Chien vert en passant par Montgomery, l’avenue de Tervueren a été en fête sur plus de 3 km. De 11h à 19h, les riverains se sont déplacés en masse pour profiter des nombreuses activités proposées par les communes de Woluwe-Saint-Pierre et Etterbeek… malgré la pluie et la grisaille. Au programme, stands, échoppes de commerçants, un coin brocante et de nombreuses associations présentes.