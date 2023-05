Un homme décédé depuis plus d’un an découvert dans son appartement à Bruxelles

La police bruxelloise a fait une triste découverte il y a une dizaine de jours. Selon la RTBF, les agents ont découvert un homme d’une soixantaine d’années mort dans son studio situé dans un immeuble d’appartements sociaux. D’après les premiers éléments récoltés sur place, la victime serait décédée depuis plusieurs mois, et peut-être même depuis un an et demi.