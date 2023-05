StrEat Fest, le festival bruxellois de street food, revient pour une deuxième édition : objectif 15 000 visiteurs

Avec 9 000 festivaliers qui ont répondu présent l’année dernière, la première fût un succès. Pour Terry Vermandel, administrateur de Tatou Production, qui est à l’initiative de l’événement, ce festival représente un réel challenge. “StrEat Fest, c’est surtout l’occasion de faire comprendre, surtout en francophonie, que la street food ne se résume pas qu’à des foodtrucks. C’est bien plus que ça. C’est un festival où l’on peut faire plein de choses avec diverses activités et surtout passer du bon temps”.

Les Philippines comme premier pays invité

Cette année, le festival est incarné par le billet d’un ambassadeur. Le choix s’est porté sur le chef d’origine belge et philippine Glen Ramaekers, deux toques au Gault&Millau et qui s’illustre dans son restaurant Humphrey en plein cœur de Bruxelles. “Je suis fier de représenter les Philipinnes et la street food. Elle est la base de tout, elle représente la culture d’un pays. Aux Philippines, elle est d’ailleurs très présente. On la retrouve partout dans les rues et dans les marchés. Ce qui rend ce festival différent, c’est qu’il est moins élitaire contrairement à d’autres événements culinaires. Ici, tout le monde est bienvenu et à l’occasion de parler aux chefs”.

Le chef Glen Ramaekers a accueilli la presse dans son restaurant Humphrey afin de présenter l'édition 2023. ©JEAN LUC FLEMAL

En tout, c’est près de 75 chefs originaires des quatre coins de la Belgique qui se succéderont tout au long de ses quatre jours pour proposer des dégustations ou des ateliers culinaires afin de livrer leurs petits secrets. Pour la première fois, un chef étranger sera également de la partie avec la présence du chef Hollandais Soenil Bahadoer et son foodtruck “The Spicy Chef”.

Parmi les autres nouveautés, une programmation “100 % kids” proposera ateliers, animations et stand de nourriture afin de leur proposer des plats adaptés et qu’ils puissent eux aussi profiter d’une expérience unique.

Du côté du market, où l’on retrouve des friperies ou encore des couteliers, s’installera aussi une épicerie. Les maraîchers proposeront un assortiment de produits locaux et du monde. Lors du dernier jour, la finale du concours Chefs&Shakers se déroulera également sur place. Cette compétition annuelle où des duos de chefs et des mixologues talentueux sont mis au défi de tout mettre en œuvre pour créer l’accord parfait entre un cocktail et un plat en utilisant le rhum Don Papa (rhum en provenance des Philippines) est un événement unique et très attendu dans le monde culinaire.,

Une programmation artistique riche et variée

Les organisateurs mettent un point d’honneur à régaler les papilles, mais aussi les oreilles des festivaliers en proposant à nouveau une programmation musicale variée. Les différents concerts et dj-sets, permettront à tout un chacun de trouver son bonheur. Ils sont complétés par diverses performances de danse ou encore de live painting. Les visiteurs peuvent aussi contribuer à la réalisation de la fresque géante du festival, en s’essayant au street art.

Pour cette édition 2023, les organisateurs ne cachent pas leurs ambitions. “L’objectif est d’accueillir 15 000 personnes. Pour cela, nous misons sur ce qui avait marché l’an dernier et réservons plusieurs surprises. À l’avenir, l’ambition est de faire encore grandir le festival et d’en faire un rendez-vous annuel afin d’atteindre ce chiffre de 40 000 visiteurs”, déclare Terry Vermandel.

Le StrEat Fest se déroule du 11 au 14 mai prochain sur le site de Tour&Taxis, avenue du Port 86C, 1000 Bruxelles (Shed 1). Plus d’informations sur le site www.streatfest.be.