Jean-Christophe Duperron, artiste bien connu de Jette, est décédé: "Il a marqué la commune de son empreinte”

”Nous sommes tous tristes et reconnaissants. Il aura marqué Jette de son empreinte. Toutes nos pensées vont à sa famille”, nous confie la bourgmestre Claire Vandevivere (Les Engagés), qui pointe le parcours exceptionnel de l’artiste avec sa commune. “Il a réalisé des œuvres murales, des fresques, des bancs… Son œuvre est magnifique. La mosaïque colore et embellit l’espace public.” “Jean-Christophe, tu n’es plus, et je ne peux me l’expliquer, mais tu vis toujours dans chacun de ces milliers de petits éclats de couleur dont tu as émaillé nos vies”, a commenté sur les réseaux sociaux le premier échevin Bernard Van Nuffel (Ecolo).

Mais outre l’œuvre en tant que telle, la bourgmestre pointe le processus. “Il alliait toujours art et cohésion sociale. Ce n’était pas de simples commandes. Il y avait toujours une réflexion avec Jette et ses habitants.” L’artiste avait notamment créé sa florissante ASBL, Art Mosaico, proposant notamment des cours et stages.

En 2022, la commune éditait un fascicule reprenant l’ensemble des mosaïques de Jette, qui peut désormais se targuer d’être devenue une “Barcelone du Nord”.