Tri des déchets alimentaires : “il n’y a pas de pénurie de bacs orange,” rassure Bruxelles Propreté

Interrogé il y a quelques jours par la Dernière Heure, le porte-parole de l’Agence Bruxelles Propreté, Etienne Cornesse, apportait quelques précisions agrémentées de chiffres. “Avant décembre 2022, 130.000 bacs avaient déjà été distribués. Depuis janvier 2023 nous sommes déjà à 46 000 de plus. 50 000 nouveaux bacs vont rentrer dans les stocks dans les prochains jours. Avec les vacances et les jours féries, les livraisons ont parfois été un peu retardées mais nous avons commandé assez de bacs. On doit aussi répartir ceux que l’on reçoit entre les différents lieux où les habitants peuvent venir les chercher. Cela explique pourquoi certaines communes n’ont pas encore reçu toute leur commande. Donc non, il n’y a pas de pénurie de bacs.”

Pour rappel ces bacs ne sont en rien obligatoires. Ils permettent simplement de stocker les déchets alimentaires de manière plus ou moins hermétique avant le ramassage.