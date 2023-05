Les automobilistes devront se garer au Parking C. Mais “nous vous déconseillons donc de vous rendre au Stade Roi Baudouin en voiture et vous recommandons d’utiliser plutôt des moyens de transport durables pour venir au concert”, indiquent les organisateurs. “Nous vous déconseillons de vous garer sur le site du Heysel. Les tickets de parking coûtent maximum 25 euros et leur nombre est limité.” Des contrôles de police auront lieu pour sanctionner le stationnement illégal.

En transport en commun

Quelles alternatives alors ? Le site du Heysel est desservi par le métro bruxellois (ligne 6, et arrêts Heysel ou Houba-Brugmann). La Stib a annoncé renforcer ses fréquences. Ceux qui bénéficient d’un ticket de concert ont droit à un aller-retour gratuit en métro. Il suffit de convertir le code “Event Pass” sur le ticket de concert via un automate de la Stib. À noter : “la station de métro Roi Baudouin sera fermée après le concert pour des raisons de sécurité”, informent les organisateurs. Le site est également desservi via plusieurs trams (3, 7, 9, 51 et 93) et plusieurs bus De Lijn et Stib.

Des trains spéciaux sont prévus via la SNCB. Le “ticket train de nuit Beyoncé” est vendu à 11 € pour l’aller-retour. 19 gares sont desservies dans ce cadre, mais uniquement en Flandre (lignes Bruxelles-Ostende, Bruxelles-Roulers et Bruxelles-Anvers).

Pour les cyclistes : deux parkings à vélos sont prévus à proximité du stade. “Les 2 000 premiers cyclistes recevront un petit cadeau du Renaissance World Tour en guise de récompense.”