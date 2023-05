Les exécutions en Iran dénoncées lors d'un rassemblement devant l'ambassade iranienne à Bruxelles

Le rassemblement était organisé à l'initiative des partisans du Conseil national de la Résistance iranienne (CNRI), une coalition d'organisations, de groupes et de personnalités de l'opposition iranienne à l'étranger. "Khamenei cherche clairement la guerre contre le peuple iranien avec ces exécutions. La seule voie est la révolution", écrivaient les organisateurs en amont de la manifestation.

"C'est une revanche face aux soulèvements massifs de ces derniers mois en Iran. C'est pour instaurer un climat de terreur", s'insurge Mehdi Nobari, organisateur de la manifestation et secrétaire général de l'ASBL iranienne Culture, Arts et Droits de l'Homme.

Les participants ont brandi des drapeaux de la résistance iranienne et des pancartes avec le nombre de personnes exécutées ces derniers mois. Des panneaux avec des revendications ainsi que les noms, les photos et les histoires d'Iraniens pendus ont également été installés. "Fermez toutes les ambassades iraniennes", pouvait-on notamment y lire. Les manifestants se sont ensuite symboliquement bandé les yeux et déplacés en file indienne pour rendre hommage aux personnes pendues, à qui on bande également les yeux avant exécution.

"C'est notre responsabilité d'être là aujourd'hui, d'être la voix des victimes. Nous appelons le gouvernement belge à prendre une position ferme et à condamner ces exécutions de masse", ajoute Mehdi Nobari.

Les organisateurs demandent également à ce que le CGRI soit inscrit sur la liste de l'UE des organisations terroristes.