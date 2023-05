Des heures et des heures d’attente pour les fans de Beyoncé avant son concert à Bruxelles : “Certains ont même passé la nuit ici”

guillement On est loin de la place à 4000 euros, mais promis, un jour je l’aurai et j’aurai Beyoncé en face de moi.

Dans la file, le service d’ordre tentait de conserver un minimum d’organisation, mais ce n’était pas toujours évident face à des gens qui ne rêvent que d’une chose : pénétrer dans le stade pour être au plus près de leur idole. “Certains ont même passé la nuit ici”, nous a glissé un steward. Alors qu’il restait plusieurs heures avant l’ouverture des portes, cela joue déjà des coudes. La tension était palpable, d’autant plus que les détenteurs du fameux ticket Golden Circle pouvaient, eux, déjà pénétrer dans l’enceinte et donc griller toute la file. Plus loin, l’ambiance était plus détendue. On faisait passer le temps comme on peut. Certains jouaient aux cartes, d’autres en profitaient pour bouquiner et une bonne partie profitait simplement des rayons d’un généreux soleil.

©Mathieu Golinvaux

Chapeau et lunettes qui brillent, au tout début de la file, Vianney ne passe pas inaperçu. “Cela va faire deux jours que nous sommes devant et que nous attendons, explique le fan. C’est très long, mais c’est pour “mother” donc on fait tout pour elle. Plus sérieusement, c’est quand même assez drôle et cela crée plein de souvenirs. Je vis Beyoncé, je bois Beyoncé, etc. Elle est iconique.”

guillement Le problème, c’est que si tu arrives à 16h, alors tu vas finir au fond, alors qu’on a quand même payé cher notre place pour être tout devant.

Juste un peu plus loin, Mathilde est, elle, arrivée à 5h30 du matin. “Et les premiers étaient déjà là, raconte-t-elle. Le problème, c’est que si tu arrives à 16h, alors tu vas finir au fond, alors qu’on a quand même payé cher notre place pour être tout devant. C’est en quelque sorte le prix à payer. On est tous conscients qu’il n’y a pas de classement, de place numérotée. Les premiers arrivés sont les premiers méritants.”

Et si le prix des places a beaucoup prêté à discussion, dans la file, personne ne semblait regretter son choix d’avoir sorti autant d’argent pour un concert. “Non, non, au contraire même, pour Beyoncé, cela vaut le coup, termine Mathilde. D’autant plus qu’elle risque d’arrêter de faire des tournées dans pas trop longtemps. J’avais vraiment envie de voir ce que cela donne.”

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux