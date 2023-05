”Une catastrophe” : les communes bruxelloises se réveillent la tête dans les poubelles

Même son de cloche à Evere où le bourgmestre faisant fonction, Ridouane Chahid (PS), estime que “85 % des rues sont envahies par les poubelles. On a compté 6 200 sacs dans les rues concernées par la réforme ce matin.” À Woluwe-Saint-Pierre, Benoît Cerexhe (Les Engagés) demande “d’urgence dès aujourd’hui une collecte de rattrapage. Lundi soir, nos habitants ont sorti en masse leur poubelle blanche faute d’informations suffisantes sur le nouveau calendrier des collectes. Ces poubelles vont rester en rue jusqu’à vendredi et être la proie des corneilles et des renards.”

Un manque d’information dénoncé également par Christian Lamouline (Les Engagés) à Berchem-Sainte-Agathe. “Dans ma rue, on n’a pas reçu les toutes-boîtes et nous ne sommes pas les seuls. Évidemment beaucoup n’étaient pas au courant du changement. Il faut relancer une campagne de distribution des calendriers en version papier d’urgence. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi certains ont deux collectes de sacs blancs et d’autres qu’une seule.” Cette remarque pose la question de l’égalité du traitement des citoyens face au service public. Un point évoqué par plusieurs communes interrogées.

Pour Etterbeek, Vincent de Wolf (MR), dont la commune a été divisée en 6 zones de collectes différentes, remarque aussi des couacs dans la communication. “Certains quartiers ont reçu des informations relatives à la commune de Schaerbeek. Le ministre (Alain Maron en charge de l’Environnement) me l’a dit lui-même il y a un peu plus d’un mois, il y a eu des confusions de noms de rues. Et au-delà de ça. C’est de la folie furieuse de mettre dans des rues limitrophes des heures de sortie de sacs entre 18h et 20h pour certains et pour d’autres entre 18h et minuit. Tout le monde n’a pas la possibilité matérielle de sortir ses sacs entre 18h et 20h. Il va vite y avoir un report sur les rues adjacentes où la règle est différente. On s’attend à une catastrophe sur Etterbeek d’autant plus qu’il y a un gros turnover d’habitants ici.”

”C’est la cata” aussi à Schaerbeek, constate l’échevin de la Propreté Deborah Lorenzino (Défi). Pour certains les informations sont contradictoires entre le calendrier en version papier et celui en version numérique. On remarque aussi des erreurs entre les collectes annoncées et le passage réel sur le terrain. Je demande aux Schaerbeekois d’être compréhensifs par rapport à l’état des rues dans les prochaines semaines. Il faudra veiller à refaire la communication dans certains quartiers.”

À Anderlecht, ce mardi matin correspondait par endroits au jour de sortie dans les anciens calendriers de collecte : “On ne peut que constater qu’encore beaucoup de poubelles ont été sorties alors que ce n’est plus le bon jour, note Allan Neuzy (Ecolo) échevin en charge de la Propreté. On savait que ce serait catastrophique parce que le travail est colossal. Informer tous les Bruxellois d’un coup… Même avec les moyens de la région, on voit bien que ce n’est pas optimal. Reste à voir s’il y a eu des oublis dans la distribution auquel cas on peut renforcer la communication à ces endroits, ou si ce sont des habitants qui ont jeté les informations à la poubelle sans faire attention et qu’il s’agit plus de problèmes au cas par cas. C’est encore un peu tôt pour tirer des conclusions sur Anderlecht, il faudra voir dans un mois au moins. Je reste heureux que la région ne sanctionne pas ceux qui se trompent (les amendes ne seront pas dressées avant septembre 2023).

Bruxelles propreté s’organise

”Il est trop tôt pour faire un premier retour, explique Etienne Cornesse, le porte-parole de l’agence Bruxelles Propreté (ABP) en charge des collectes. Il faut au moins passer une semaine complète. Nos agents aussi doivent s’adapter. Ce que nous avons constaté c’est que pour certaines collectes, les agents n’ont pas pu finir leur tournée parce que nous avions mal estimé le poids des déchets sur leurs trajets. Dans ce cas, un camion balai passe pour compléter. Cela ne change rien pour le citoyen. Pour ceux qui se sont trompés, on ne peut pas venir retirer leurs sacs directement dans la foulée, sinon on ne sensibilise pas au changement. Mais évidemment, on ne va pas laisser toute une semaine des tas de déchets s’accumuler. Des collectes de rattrapage sont donc envisagées mais reste à voir dans quel timing. “Trop tôt, le message ne passera pas.”

Pour les calendriers, l’agence estime que 99 % des rues ont été couvertes par la distribution dans les boîtes aux lettres. “C’est Bpost qui était chargé de la distribution. Normalement tout le monde l’a eu mais il y a peut-être eu des ratés. Il faut les signaler et envoyer un mail à l’ABP (info@arp-gan.be) qui vous renverra votre calendrier en format PDF (numérique).” Pas idéal pour des habitants éloignés des technologies numériques. “Il est aussi possible d’appeler le 0800 981 81 qui vous donnera votre calendrier au téléphone.”

Pour les autocollants censés notifier aux riverains les erreurs de sortie, l’agence en dispose déjà sur les sacs-poubelles. Les communes qui en ont commandé pour compléter le travail de l’ABP les recevront dans la semaine.

Malgré l’apparent cafouillage, certaines communes restent toute de même optimiste, comme à Anderlecht : “il faudra du temps, mais je pense que les résultats vont arriver”, souligne Alain Neuzy. Idem pour Uccle, toutefois plus fataliste : “on est optimiste pour la suite, évidemment il faudra voir dans une ou deux semaines. Les prochains jours seront difficiles, mais de toute façon, ça ne peut pas être pire qu’aujourd’hui.”