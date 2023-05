À Woluwe-Saint-Pierre, le PS dessine un passage arc-en-ciel dans l’illégalité et dénonce le “conservatisme” du bourgmestre : Cerexhe réagit

L’opération a été menée à l’initiative de la conseillère d’opposition Cécile Vainsel (PS), unique représentante socialiste au sein de l’hémicycle sanpétrusien, en compagnie d’autres sympathisants, dont l’échevine ixelloise Nevruz Unal (PS).

”Ces marques de soutien à la communauté LGBTQI + dans l’espace public sont essentielles”, a déclaré Cécile Vainsel (PS), qui avait, cet hiver lors du conseil communal, demandé l’installation de ce type de passages. Demande refusée par le bourgmestre. Une nouvelle fois, l’élue d’opposition tacle le mayeur et sa position jugée “conservatrice” : “le conservatisme n’a pas sa place à Woluwe-Saint-Pierre, et nulle part ailleurs.”

À lire aussi

Mais le PS sanpétrusien pointe également Ecolo, le partenaire de majorité des Engagés, jusqu’à présent peu loquace. “Je suis consciente que la position du bourgmestre est isolée au sein de la majorité. Mais il faut avoir du courage politique. La locale d’Ecolo n’a pas fait entendre sa voix, c’est dommage.”

”Illégal”, “ça met de la couleur”

L’action n’était en tout pas au goût de tous les automobilistes, qui, en file pendant quelques minutes, ont klaxonné d’impatience. Chez les passants de la place Dumon, les réactions sont variées. “Je trouve cela important. Il faut de l’humain, laisser les gens s’exprimer”, nous explique le patron du Be Burger. “Ça met de la couleur”, sourit une personne âgée. “Tout le monde le fait, allez voir dans les autres villes”, glisse un Bruxellois.

André, pensionné sanpétrusien, ne partage pas ces applaudissements : “C’est excessif. Des banderoles, des bancs… je trouve ça bien, et important. Mais le Code de la route est le Code de la route. Le passage pour piétons doit rester blanc. Il y a d’autres endroits pour faire ça.” “Et c’est illégal”, enchérit Jean, riverain. Pour leur défense, les socialistes soulignent que l’action a été menée “en deux minutes”, avec des “sprays de craie” lavables à l’eau.

”Une récupération politique du Parti Socialiste”

Par hasard dans les parages ce mercredi matin, le bourgmestre Benoît Cerexhe est rapidement arrivé sur les lieux pour constater les faits. “Je suis très très surpris par ce genre de méthode. C’est comme s’il y avait un problème par rapport à la défense de cette cause, ici à Woluwe-Saint-Pierre. Or le drapeau arc-en-ciel flotte devant l’hôtel communal, on a des bancs customisés, on a une soirée de sensibilisation organisée ce soir…”

Le mayeur dénonce une “récupération politique du Parti Socialiste” et une “dégradation de l’espace public” de la part de l’élue socialiste. Quant à une éventuelle plainte à l’encontre de Cécile Vainsel ? “On verra la suite à réserver à ce dossier”, tempère actuellement le bourgmestre. Mais une chose est sûre : les services communaux font faire enlever le passage.