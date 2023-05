Chantier du métro Toots Thielemans : le périmètre d'indemnisation des commerçants élargi

On le savait, et cela se confirme, le chantier de la station de métro Toots Thielemans est long et usant pour les commerçants du quartier. La Ville de Bruxelles et la Région le savaient aussi, c’est pourquoi un pacte avait été conclu par la création du périmètre de près de 200 commerçants éligibles à une prime versée tous les six mois, et pour la première fois l’été dernier.