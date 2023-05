Molenbeek: une action menée contre la fermeture d'un centre Fedasil souhaitée par la commune

L'évacuation progressive de ce centre Fedasil hébergeant 440 demandeurs d'asile a d'ailleurs débuté mercredi dernier. La police a en effet apposé des scellés sur les chambres se trouvant au cinquième étage. L'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile a refusé de coopérer à l'expulsion, décrivant la situation comme étant "inédite".

Les militants d'Amitié sans frontières, un réseau national de bénévoles soutenant les réfugiés créé par les militants du PTB et du PVDA, son pendant flamand, étaient présents mardi matin pour soutenir les demandeurs d'asile concernés. Ils ont dénoncé l'intervention de la police de la semaine passée et se sont montrés vigilants quant à une autre intervention pendant l'action, qui ne s'est toutefois pas concrétisée.

"Catherine Moureaux a expulsé les personnes du centre sans autre alternative. Les forces de police ont scellé les chambres et, dans l'une d'entre elles, un bébé dormait encore pendant qu'elles procédaient à l'expulsion. Dans une autre pièce, il y avait encore les cartables et les livres scolaires des enfants qui dormaient là", a dénoncé mercredi Laurane Dupont, militante d'e l'association. "Heureusement, Fedasil a tenu bon et personne n'a été expulsé. La police s'est à nouveau rendue sur place vendredi pour vérifier si les chambres étaient toujours scellées, mais ce n'était pas le cas. Fedasil a rouvert toutes les chambres."

"Aujourd'hui, nous étions présents avec 'Amitié sans frontières', parce que nous avions entendu dire que la police reviendrait pour une autre intervention." Les forces de police ne sont toutefois pas intervenues mardi matin. "Mais l'avenir reste très incertain", selon Laurane Dupont.