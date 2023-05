Un rassemblement contre le racisme lundi à Bruxelles

Stand Up affirme entreprendre une démarche pacifique. "Notre rassemblement sera un acte de solidarité festif et de résistance contre l'intolérance et la haine", indique-t-elle dans un communiqué diffusé samedi soir. Pour les membres de cette coalition, "les forces racistes et antisociales menacent d'approfondir les inégalités et la violence dans notre société".

"L'extrême droite vote contre une augmentation du salaire minimum européen, défend la mise sous franchise chez Delhaize, et s'oppose à l'investissement dans les services publics, tels que les soins de santé ou l'enseignement", avancent encore les syndicats, le Mrax et d'autres associations. Ceux-ci attribuent le succès de l'extrême droite au mécontentement généré par "les décennies de politiques d'austérité des gouvernements successifs, et qui ont miné l'accès aux services essentiels, et dégradé les conditions de vie et de travail d'une grande partie de la population".

Tout comme l'événement du Vlaams Belang, le rassemblement de Stand Up avait été interdit par la Ville de Bruxelles. Mais le Conseil d'Etat a suspendu cette interdiction, dans un arrêt rendu samedi soir, 24 heures après une première décision qui avait été favorable à la manifestation prévue par le parti flamand.