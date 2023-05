Grève dans les hôpitaux Iris à Bruxelles : les syndicats réclament plus de moyens et de meilleures conditions

Les syndicats ont mené un mouvement de grève ce mardi dans les hôpitaux Bordet, CHU Saint-Pierre et CHU Brugmann à Bruxelles pour tenter d’obtenir de meilleures conditions de travail et davantage de moyens. L’action a été soutenue par les différentes organisations syndicales, la chrétienne (CSC-ACV), la socialiste (CGSP-ACOD) et la libérale (SLFP-VSOA).