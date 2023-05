Le boulevard Louis Schmidt fermé en raison d'une manifestation des chauffeurs LVC

Manifestation des taxis devant le siège de son "partenaire" Uber à Bruxelles: de l'eau dans le gaz ?

L’ASBL UCLB, qui organise la manifestation reproche à la plateforme américaine d’être trop gourmande, de bloquer les chauffeurs sur base de simples commentaires, de ne pas annoncer le prix et la destination des courses, etc. Entre 100 et 150 chauffeurs bloqueront une partie du boulevard Louis Schmidt dès 8h du matin.