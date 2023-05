La maison Hannon, chef-d’œuvre art nouveau saint-Gillois retrouve sa splendeur

Aujourd’hui la maison sort de gros travaux : après des planchers, des mosaïques, des fresques, des fenêtres et le bow-window, c’est la façade qui a été totalement rénovée cette année. Les travaux ont pu être financés grâce à un partenariat entre le secteur public et privé. La région via Urban brussels a mis 75 % du budget total de 600 000 euros.

Autre bonne nouvelle, la maison devient un musée et complète donc l’offre muséale du quartier qui accueille à 7 minutes à pied de là, la maison Horta. Une exposition inaugurale retrace l’histoire et l’impact de l’art nouveau en 1900. Visiter la Maison Hannon c’est aussi devenir mécène. Jusqu’en 2030, deux euros de chaque ticket (Comptez entre 12 et 14 euros pour le tarif adultes) seront réservés pour les futures rénovations. Malgré des travaux entamés en 2016 il reste encore du travail dans la maison Hannon à savoir la restauration de la serre (dorures, pochoirs, plantes, mobilier), le réaménagement du jardin, la reconstitution des vitraux manquants, la rénovation de la toiture.

Concrètement, la maison Hannon est désormais accessible lundi et vendredi, de 11 heures à 18 heures et Samedi et dimanche, de 10h à 18h via réservation ou billetterie sur site. Mardi, mercredi et jeudi, la maison est exclusivement réservée aux visites privées sur réservation auprès des asbl Arkadia et Korei.

2023-2024 Art(s) nouveau (x) belge(s). Van de Velde, Serrurier-Bovy, Hankar.. & Co (2023-2024)

2025 Les derniers salons où on gnose. Salons esthétiques, mondains et ésotériques à Bruxelles (1880-1914)

2026 Échanges entre la Belgique et la Lorraine : les cristalleries du Val-SaintLambert, Émile Gallé&les frères Müller