Le plus beau rooftop de Bruxelles? Quatre choses à savoir sur la tour Victoria tout juste rénovée et son hôtel The Hoxton (PHOTOS)

Le rooftop de la tour Victoria est-il le plus beau de Bruxelles ? Peut-être. Il inaugure en tout cas ce que promoteurs et autorités décrivent de concert comme “le renouveau du quartier Nord”. Nantie d’un nouvel hôtel, de deux restos et d’un centre de coworking, l’ancienne tour IBM a ouvert ses portes à Saint-Josse. On visite l’ancien QG de la police, qui se cherchait un commandement depuis 2014.

Une rénovation “circulaire” pour “activer le quartier”

La tour Victoria, ex-Tour IBM à Saint-Josse, accueille désormais l'hôtel branché The Hoxton. La vue depuis son rooftop est à couper le souffle. ©EdA - Julien Rensonnet

L’ancienne tour IBM a conservé ses lignes verticales et sa blancheur. Elle a aussi conservé sa structure de béton. Ce sont les architectes du bureau bruxellois 51N4E qui ont assuré sa reconversion. En suivant la ligne la plus circulaire possible. Pour la déco aussi, des matériaux de récup ont été employés. L’objectif était d’atteindre 80 % de réemploi. Le béton à lui seul représente déjà 65 %. Si vous y grimpez pour manger, vous y verrez dans les ascenceurs des carrelages fournis par le spécialiste du circulaire Rotor. Des enduits basés sur des terres de chantier récupérées par BC Materials ont aussi été appliqués. “Nous ne nous sommes pas uniquement concentrés sur les émissions de CO2”, assure Johan Anrys, de 51N4E. “La tour était une île dans le quartier. Sans vie. Nos interventions, minimales, ont un gros impact. Le lieu est désormais accessible par 3 façades, les gens peuvent entrer, on a dessiné une continuité avec la ville”. L’esplanade de pavés roses, dessinée par Bas Smets n’y est pas pour rien.

Un hôtel branché comme une “maison ouverte”

L'hôtel The Hoxton possède aussi un jardinet ouvert sur le parc Botanique. ©EdA - Julien Rensonnet

Chaim Scheepers: "On se veut une 'maison ouverte'". ©EdA - Julien Rensonnet

Le locataire le plus en vue de la tour, c’est The Hoxton. Les lettres de la chaîne hôtelière britannique se découpent comme des pions de Scrabble sur l’ivoire de la façade. Mais à l’intérieur, on flirte avec le baroque orientalisant. La multinationale londonienne est connue pour viser des quartiers délaissés dont elle impulse la mutation. “Dans la rue où on s’est implanté à Paris, il n’y avait rien. Maintenant, il y a un étoilé Michelin”, vante Chaim Scheepers, directeur général de The Hoxton Bruxelles. La recette éprouvée à Londres, Portland, Amsterdam ou Rome prendra-t-elle à Bruxelles ? “Croyez-moi, j’ai beaucoup voyagé. Des lobbys d’hôtels où on entre et où on n’ose pas demander si on peut avoir une bière, j’en ai vu. Nous, on est une 'maison ouverte'. On aime que les riverains viennent nous voir. Si nos 198 chambres sont occupées par deux clients et qu’ils sont tous ensemble dans nos deux restaurants, il restera encore des places”, promet le manager, qui loue l’accessibilité du quartier et l’arrivée imminente du nouveau campus sur Pacheco. “L’horeca fait parfois la chasse à ceux qui restent des heures sur leur ordinateur en buvant 3 cafés. Nous, on adore ça !” The Hoxton prévoit d’ailleurs d’implanter un coworking sur 4 étages.

Un précurseur dans le futur “quartier des rooftops”

Smet voit dans ce premier rooftop du quartier Nord "un symbole de renouveau". ©EdA - Julien Rensonnet

"Résider et vivre, ce n'est pas la même chose". ©EdA - Julien Rensonnet

Le Secrétaire d’état à l’Urbanisme Pascal Smet (Vooruit) salue le culot de la chaîne hôtelière dans son choix du quartier Nord. “D’autres n’ont pas osé” Le socialiste y voit “un début”. Il pointe : “Par rapport à d’autres villes européennes, on est carrément en retard concernant la mixité des tours et l’accessibilité de leurs rooftops. Mais on rattrape le temps perdu”. On sait l’ambition de Smet pour le quartier Nord où il veut insuffler une vie après les heures de bureau, notamment en conditionnant les permis de reconversion à l’implantation de logements, commerces ou services. “Il faut vivre la ville différemment. Résider et vivre, ce n’est pas la même chose”. Des logements sont donc prévus au CCN de la gare du Nord, dans une des tours Proximus et une autre du WTC. Quant aux vues panoramiques, Smet voit dans les environs “un futur quartier des rooftops”. Il cite l’ancien Sheraton rénové pour fin 2023, l’hôtel The Standard en 2024 au ZIN (ex-WTC), le DoubleTree (Hilton) place Rogier et élargit jusqu’au Centre Monnaie. “Il va y avoir une vie nocturne, les gens mangeront, des DJ joueront”. Quid de la cohabitation avec les nouveaux habitants ? “Il ne faudra pas jouer à fond jusqu’à 2h du matin”. La mésaventure du Fuse reste évidemment en mémoire.

Une recette d’un million d’euros et “des emplois” pour Saint-Josse

La commune de Saint-Josse a organisé une bourse à l'emploi en partenariat avec le nouvel hôtel. Le Bourgmestre Kir espère aussi que l'aménagement urbain, la clientèle et les travailleurs de la tour amélioreront la sécurité et le vivre-ensemble du quartier. ©EdA - Julien Rensonnet

Cordon d’inauguration à la poche du costume, le Bourgmestre de Saint-Josse Emir Kir se félicite lui aussi de l’arrivée de ces nouveaux acteurs sur son sol. “Avec The Hoxton, on peut tabler sur une recette annuelle d’un million d’euros pour Saint-Josse”, évalue-t-il. “Avec le Sheraton, on espère même un million et demi à deux millions”. L’ex-tour IBM se dit “ouverte sur le quartier”. Kir y voit de son côté “une opportunité d’emploi pour les habitants”. La commune a d’ailleurs organisé une bourse à l’emploi avec son nouveau partenaire hôtelier “qui a touché plus d’une centaine de participants, dont certains ont été engagés. Ce processus d’embauche n’est pas achevé pour tous les candidats”. Les agences de com du WPP Group, qui réunit ses 12 bureaux sur le nouveau site, se sont installées sur 7 étages. Des profils variés qui feront vivre le quartier selon Kir. “Ces emplois en feront des ambassadeurs de Saint-Josse. C’est aussi comme ça qu’on contribue au vivre-ensemble et à la sécurité”. Dont on sait qu’elle reste un enjeu majeur dans le Quartier Nord.