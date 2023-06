Bruxelles : manifestation de demandeurs d’asile afghans devant l’Office des Étrangers

Les manifestants entendaient réclamer ainsi un meilleur traitement des demandeurs d’asile afghans en Belgique et engager un dialogue avec le gouvernement fédéral. “À la lumière de la crise humanitaire qui se déroule en Afghanistan, il est important que les pays du monde entier fassent preuve de compassion et de solidarité envers les réfugiés afghans”, explique leur porte-parole Khalid Khan Hotak. “Ces personnes ont droit à un refuge sûr et à des conditions de vie décentes.”