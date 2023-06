Les services de secours ont été alertés vers 13h40 pour un incendie dans une maison. Il s'agissait d'une habitation d'un étage avec une mezzanine en toiture. "C'est dans cette mezzanine que le feu a pris", a déclaré le porte-parole des pompiers, Walter Derieuw. "L'occupant a pu se mettre en sécurité et n'est, heureusement, pas blessé. Nous avons combattu l'incendie à la fois de l'extérieur, notamment en passant par le parking du Lidl qui se trouve sur l'avenue de la Reine, et de l'intérieur."

L'incendie a été entièrement maîtrisé depuis, mais les dégâts sont considérables. La mezzanine et le premier étage sont inhabitables. Les opérations de déblaiement et l'étançonnement de la structure prendront du temps. La cause de l'incendie est accidentelle, selon les pompiers.

La police locale a établi un périmètre de sécurité et la circulation des trams de la Stib a été suspendue durant l'intervention.