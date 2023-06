Disparition inquiétante : Astrid a disparu ce dimanche à Forest pendant son jogging

Elle mesure 1m67 et est de corpulence normale. Contrairement à la photo, elle porte les cheveux coiffés en tresses rastas jaunes. Au moment de sa disparition, elle portait un legging noir et un T-shirt de sport rose.

Particulièrement réservée, elle ne s’approcherait de personne, même pas pour demander de l’aide. Si vous avez vu Astrid Tshimanga-Masengu ou si vous connaissez l’endroit où elle se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via l’adresse avisderecherche@police.belgium.eu ou via Child Focus au n° 116 000. Les témoignages peuvent aussi parvenir via le numéro gratuit 0800 30 300.