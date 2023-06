Le chantier de sécurisation des tunnels Bailli et Vleurgat débutera le 15 juin

Bruxelles Mobilité prévoit une intervention pour placer un étançonnement dans ces tunnels pour renforcer leur toiture depuis l’intérieur.

Cette solution a le désavantage de limiter par la suite la capacité de ces tunnels à une bande dans chaque sens de circulation, mais selon l’opérateur public, il n’y a pas le choix.

Ces travaux sont planifiés en deux phases. Du 15 juin au 20 juillet, le pertuis vers la Cambre sera fermé. Par conséquent, le pertuis direction centre accueillera une bande de circulation dans chaque sens.

Chantier dans les tunnels Bailli et Vleurgat à Bruxelles. ©DR

Durant la deuxième phase, du 21 juillet au 28 août, on fermera le pertuis en direction centre. La circulation vers La Cambre sera rétablie dans le pertuis direction La Cambre, limité à une bande. La circulation direction centre sera déviée en surface via un aménagement temporaire.

Après l’été, des interventions auront également lieu la nuit, avec fermeture des tunnels de 22h00 à 06h00 les nuits de semaine des dimanches aux jeudis.

Pendant le chantier, le trafic restera possible dans chaque sens de circulation mais en raison des congestions possibles à certains moments/endroits, Bruxelles Mobilité conseille aux automobilistes en transit de changer d’itinéraire. De nombreuses mesures d’accompagnement seront prises pour maximiser la fluidité du trafic local (voiture, vélos, piétons) ? et la sécurité de tous, via des aménagements temporaires, la modification des phases de feux, etc.