Fin de la manifestation du non marchand à Bruxelles: entre 7.000 et 11.000 personnes ont défilé (PHOTOS)

Lors d'une précédente manifestation du non marchand fin janvier dernier, environ 18.000 personnes étaient alors descendues dans les rues de la capitale, selon le comptage de la police de l'époque.

La plus faible participation de mardi n'est pas une surprise, explique-t-on du côté syndical. Le mois de juin est en effet une période plus difficile, car c'est à ce moment-là qu'un premier groupe de personnes part en vacances. S'ajoute à cela du personnel qui a préféré, face aux pénuries rencontrées, rester auprès des patients et des bénéficiaires plutôt que de se rendre à Bruxelles pour manifester.

Excédés par la dégradation de leurs conditions de travail

Dans le cortège menant à la gare du Midi, l'ambiance alternait entre festivité et pessimisme. Alors que des manifestants chantaient sur des airs populaires, une infirmière a accroché une blouse parée d'un dessin de fantôme sur un poteau en hommage à "l'hôpital fantôme, ce qui restera quand il n'y aura plus de gens".

Deux infirmières de la région de Charleroi partageaient la même amertume. "Je ne vois pas comment ça va changer les choses", a estimé l'une d'entre elles. "Revaloriser le métier, oui, mais il faut trouver des gens et il n'y a personne sur le marché", déplorait-elle ainsi.

"Il faudrait motiver les jeunes à aller aux études, mais ça devient compliqué", renchérissait sa collègue. Toutes deux travaillent dans un hôpital, un milieu qu'elles trouvent court-circuité par l'aide à domicile, plus rémunérée et attractive.

Non loin de là, un aide à domicile nuançait: "c'est un secteur très sous-financé, géré par des ASBL qui manquent de moyens", expliquait-il. Il travaille depuis plus de dix ans dans la région de Mons et a assisté à la dégradation progressive des conditions de travail ces dernières années. "Il faut agir au plus vite", lance-t-il.

Outre une réduction collective du temps de travail, le front commun réclame de meilleures conditions d'exercice, davantage de soutien et une meilleure rémunération.

Manifestation du non marchand à Bruxelles ©BVB

