”Gaz hilarant, ne jette pas tes bonbonnes dans la rue” : une campagne de Bruxelles Propreté fait polémique, le ministre Maron demande son retrait

30 tonnes de bonbonnes de protoxyde d’azote collectées depuis le début de l’année

D’emblée, les réactions ont fusé sur les réseaux sociaux. “Drogue-toi, mais proprement stp”, lance une internaute. “Une campagne polémique aux frais des contribuables bruxellois”, dénonce la députée d’opposition Aurélie Czekalski (MR).

Rapidement après la publication de photo, le ministre bruxellois Alain Maron a réagi et demande le retrait de l’affichage : “cette campagne, non validée par le cabinet, est en effet problématique telle quelle. Nous avons demandé de la suspendre temporairement et d’y ajouter un message de prévention santé.”

Du côté de l’Agence régionale pour la propreté (ARP), on comprend l’émoi. Mais précise qu’il s’agit là d’une question de salubrité publique. “Nous avons collecté trente tonnes de bonbonnes de gaz hilarant depuis le début de l’année”, rappelle le porte-parole de l’agence. “C’est énorme.” Tandis que 250 tonnes des 1 500 tonnes de déchets envoyés chaque jour à l’incinérateur de Neder-Over-Heembeek sont déviées car elles contiennent des bonbonnes. La présence de telles bonbonnes, pas toujours vidées de leur gaz, peut provoquer des dégâts aux fours de l’incinérateur lors de leur explosion. “Notre objectif principal est que l’incinérateur continue à tourner. Si l’efficacité de l’incinérateur est mise à mal par ces bonbonnes, on risque d’avoir des problèmes de salubrité publique à l’échelle de la région”, poursuit l’ARP.

La campagne – essentiellement digitale, seules 150 affiches ont été imprimées pour les night&day, etc. – sera donc légèrement modifiée. Pas arrêtée. L’ARP y ajouter une mention du genre : “la consommation de ces bonbonnes nuit gravement à la santé”.

Pour mémoire, les pouvoirs publics organisent depuis très longtemps des campagnes propreté relatives aux jets de mégots de cigarettes en rue. Sans mention de la dangerosité pour la santé. Et sans que cela ne choque personne. La dernière en date, organisée par la Ville de Bruxelles, avait été largement relayée par les médias sans que cela ne fasse polémique. En Wallonie, BeWapp sensibilise aussi régulièrement sur cette même question sans aucune mention, là encore, des dangers du tabac pour la santé. Et sans que cela n’offusque personne…