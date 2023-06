”Il s’agit d’un feu de terrasse avec propagation vers le bardage de la façade”, indique le porte-parole des pompiers. Aucun blessé n’est à déplorer, et aucune cause n’est encore identifiée. “L’école peut fonctionner normalement”, notent les hommes du feu, qui sont intervenus vers 6h20 avec un véhicule de commandement, trois autopompes, deux auto-échelles, un véhicule de désincarcération, un véhicule de décontamination, accompagnés du Smur et d’une ambulance.

Contactée, la bourgmestre molenbeekoise, Catherine Moureaux (PS), nous confirme qu'une investigation aura lieu. "C’est la 3e fois que le local prend feu. On avait évoqué des éléments jeté par des voisins sur le toit, ou des occupations par les voisins, ça n’a jamais été prouvé. On va devoir inspecter à nouveau le local technique."

©Siamu

©Siamu