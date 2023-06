Pascal Smet démissionne : “Je n’ai pas commis de faute personnelle. Mais j’avais un problème moral. Il s’agit de l’argent des citoyens”

”Je n’ai pas commis de faute personnelle. Et les mails découverts ce week-end le prouvent et confirment ma thèse”, entame directement le secrétaire d’État bruxellois de l’Urbanisme et du Commerce extérieur.

L’homme répète donc qu’il n’est pas en charge des décisions d’octroi de visas, puisqu’il s’agit d’une compétence fédérale, et laissera “le Parlement définir s’il y a une faute à relever du côté des Affaires étrangères et de la ministre Lahbib”.

À lire aussi

Mais le secrétaire d’État reconnaît donc tout de même une “faute de la part d’un collaborateur, qui a autorisé que deux bourgmestres iraniens et un russe logent dans un hôtel” pour le Brussels Urban Summit (tenu du 12 au 15 juin 2023).

”Il ne s’agit pas de sommes énormes, mais l’argent des citoyens ne peut pas être utilisé de la sorte”, avance-t-il, invoquant l’argument moral pour justifier sa décision. “Personne issu de la majorité ne m’a demandé de partir”, précise-t-il. C’est une décision qu’il a prise “seul, cette nuit”, car il se sent “responsable”.

Pascal Smet rajoute : “Je trouve inacceptable qu’on paie des nuits d’hôtel à ces gens et que mon collaborateur l’ait accepté sans m’avertir, sur base d’une mauvaise estimation”, lâche-t-il tout de même, après avoir rappelé l’intérêt de “la diplomatie urbaine” et qu’il est normal d’inviter des représentants de tous les pays. Un argument déjà dégainé qui n’aura visiblement pas suffisamment convaincu l’opposition. Surtout peu de temps après la libération difficile d’Olivier Vandecasteele, fin mai, des geôles iraniennes.

”Je n’ai jamais mis de pression sur les Affaires étrangères. La seule chose que j’ai demandée est de ne pas refuser systématiquement les visas mais de voir cela au cas par cas”, a-t-il par ailleurs précisé, en répétant que “tous les échanges étaient très clairs”.

Qui pour le remplacer ?

Pascal Smet a par la suite précisé qu’il sera bel et bien remplacé rapidement. “Je vais être remplacé, sans doute, dans les jours qui viennent. On va proposer un nom au Parlement bruxellois dans les prochains jours et j’espère que la ou le remplaçant pourra être nommé vendredi”, a-t-il dit. Néanmoins, il ne ferme pas la porte à une nomination d’une personne issue de la société civile qui ne serait pas forcément parlementaire actuellement, même si le nom d’Ans Persoons, échevine de l’Urbanisme à la ville de Bruxelles, circulait après la conférence de presse, mais sans aucune certitude. “Nous allons voir ça avec Conner Rousseau”, renchérit Pascal Smet. Une fin de semaine tendue en tout cas pour les socialistes flamands de Vooruit.

À lire aussi

La suite pour Smet ?

”Mon sentiment est difficile à définir maintenant”, glisse encore Pascal Smet. J’ai toujours aimé travailler pour Bruxelles, je vais voir comment continuer à le faire pour la suite. Je vais toujours siéger en tant que député bruxellois”, précise-t-il.

L’homme semble vouloir dire que c’était la goutte d’eau qui fait déborder le vase. “J’ai dû expliquer beaucoup de choses, en 20 ans de politique. Et encore récemment, avec Uber (l’affaire des rencontres avec un lobbyiste, mais pour laquelle Pascal Smet n’a pas été reconnu coupable de malversations ou autres jusqu’à présent, NdlR). Ça joue, ça fatigue”, a-t-il avoué. “Et j’avais un problème moral. Ça existe encore chez les gens, en tout cas chez moi”, termine-t-il, précisant que Metropolis, l’organisateur de l’événement, avait par ailleurs remboursé toutes les nuits d’hôtels des représentants en question.