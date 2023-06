Une résolution bruxelloise pour demander une politique régionale sur le travail du sexe

La Belgique joue un rôle pionnier dans la décriminalisation du travail du sexe. La Chambre a approuvé l'an passé une loi qui sort ce travail du code pénal, une première en Europe. Le texte bruxellois s'inscrit dans cette perspective et insiste sur la nécessité d'une réglementation, de conditions de travail optimales et d'éviter tant que faire se peut les abus. "L'accent est mis sur ce qui fonctionne en tentant de se défaire des jugements émotionnels et moraux".