À Bruxelles, l’église Ste Gertrude ne sera finalement pas reconstruite

En 1993, le clocher de l’église Ste Gertrude, située Place Van Meyel à Etterbeek, menaçait de s’écrouler. L’église entière fut ensuite démolie. Depuis 20 ans, l’Archevêché de Malines-Bruxelles travaillait sur un projet de reconstruction d’un édifice plus petit et plus moderne qui suscitait autant d’enthousiasme que de craintes de la part des habitants du quartier. Ce 20 juin, l’Archevêché a cependant annoncé qu’au vu de l’augmentation des coûts de construction ces derniers mois, et que d’autres églises étaient situées à proximité, il renonçait “avec regret” au projet. Une réflexion “visant à élaborer un projet d’avenir pour ce terrain qui réponde notamment aux enjeux pastoraux et sociétaux” est annoncée. Affaire à suivre…