Bruxelles: le pont de la gare de Saint-Job remplacé par une "place intermodale" en 2025

Les rampes actuelles seront remplacées par deux ascenseurs, qui permettront aux personnes à mobilité réduite d'accéder aux quais de la gare. ?Le nouveau pont accueillera par ailleurs un parking pour les vélos, des bancs et des espaces verts de part et d'autre de la voirie.

Fruit d'une collaboration entre Infrabel, la SNCB, la Stib et Bruxelles Mobilité, et en concertation avec la commune d'Uccle, ce chantier représente un investissement de 10,8 millions d'euros.

En raison de ces travaux, moins de trains circuleront sur les axes Bruxelles-Luxembourg - Nivelles et Bruxelles-Luxembourg-Hal/Enghien du 4 septembre 2023 au 28 avril 2024 et du 14 octobre 2024 au 15 juin 2025. Pendant ces périodes, il n'y aura plus que deux trains par heure et par sens qui circuleront vers le quartier européen.

Pour plus de détails concernant ces adaptations, la SNCB recommande de consulter le site belgiantrain.be.