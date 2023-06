Bruxelles: le personnel des Pouvoirs locaux demande une plus grande reconnaissance

Au son des sifflets et de chants syndicaux, les manifestants drapés de bleu, rouge et vert se sont réunis à 10h00 devant le cabinet de Rudi Vervoort, sur le boulevard du Régent à Bruxelles. La date de cette manifestation n'a pas été choisie par hasard: ce 23 juin se déroule la journée internationale de la fonction publique.

"Nous souhaitons surtout une revalorisation de l'image des services publics et de leurs travailleurs", a expliqué Sophie Faut, présidente du SLFP Administrations locales et régionales (ALR) Bruxelles. "Dans les CPAS, c'est une catastrophe. De même dans les hôpitaux, les crèches? Il n'y a pas assez de personnel, mais j'admire les collègues qui font toujours plus malgré tout."

"Nous connaissons la lasagne institutionnelle, et le mieux serait de pouvoir manifester devant tous les cabinets concernés, à la Région et au fédéral", a continué Muriel Di Martinelli, présidente de la CGSP ALR Bruxelles. "Aujourd'hui, nous demandons au cabinet de Rudi Vervoort d'améliorer les conditions des travailleurs, qu'elles soient dignes." Ces travailleurs "souffrent dans tous les secteurs", a ajouté la CSC Services publics. "Il est important d'être vigilant et combatif."

Par la voix du ministre des Pouvoirs locaux Bernard Clerfayt, le gouvernement bruxellois a indiqué qu'un accord sectoriel avait été signé en 2021 avec les syndicats, permettant un investissement de 75 millions d'euros jusqu'en 2024 pour revaloriser les statuts des agents communaux et leur permettre de rattraper les barèmes des communes flamandes et wallonnes. "Jamais la Région bruxelloise n'avait accordé une intervention aussi importante au bénéfice des agents des pouvoirs locaux", a ajouté Bernard Clerfayt. "C'est une avancée que nous avons saluée en 2021. Mais depuis, les crises se poursuivent, avec l'Ukraine, les prix de l'énergie? Et cet accord n'a finalement pas compensé tous ces problèmes", a répliqué Sophie Faut de la SLFP.

Les représentants syndicaux ont été reçus à 10h40 au cabinet du ministre-président pour déposer leurs revendications. Rudi Vervoort et Bernard Clerfayt étaient présents.

À la sortie de cette réunion, les syndicats ont confirmé qu'aucune mesure concrète n'a été annoncée. "On nous a confirmé qu'il n'y avait pas d'argent", a déploré Muriel Di Martinelli de la CGSP. "Les ministres nous ont indiqué être sur la même ligne que les syndicats concernant le renforcement des services publics. Nous avons insisté pour que cela se confirme dans les maisons de repos, dans les crèches, etc.", a-t-elle ajouté.

"Les services publics sont une préoccupation principale pour les syndicats, et les ministres nous ont confirmé que c'était également leur cas. Mais rien n'est mis en avant concrètement et cela ne risque pas de bouger d'ici aux élections", a déploré Sophie Faut. "Ce sera un cheval de bataille pour ces scrutins, nous ne comptons pas relâcher la pression", a-t-elle conclu.