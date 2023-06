Bruxelles: les compétences d'Ans Persoons temporairement reprises par Ph. Close et B. Dhont

A la Ville de Bruxelles, la reprise des compétences par les deux membres du collège est temporaire. Selon le secrétaire communal, la lettre de démission d'Ans Persoons n'est parvenue à la Ville que lundi matin, trop tard pour organiser durant la séance du même jour, l'installation d'un(e) nouve(au)(lle) membre du collège qui nécessite des vérifications (e.a. domiciliation effective et casier judiciaire vierge).

Selon le bourgmestre Philippe Close, le procédé permet d'éviter d'avoir à convoquer le conseil communal durant les vacances.

Il a déjà été communiqué au conseil que les huit premiers suppléants de la liste change.brussels au dernier scrutin communal avaient déjà adressé à l'assemblée un courrier de renoncement à siéger.

Le nom de la neuvième, Anaïs Maes, n'a été prononcé officiellement ni par Mohamed Ouriaghli, ni par Philippe Close, mais lors des débats par Els Ampe (MR/Open Vld; opposition) comme candidate potentielle à la succession d'Ans Persoons. Celle-ci deviendra effective en septembre sous réserve des vérifications d'usage.

En début de soirée, Vooruit a confirmé par voie de communiqué qu'Anaïs Maes prêtera serment pour rejoindre le conseil communal de la Ville de Bruxelles le 4 septembre.

Selon la formation socialiste flamande, Anaïs Maes est enseignante et une Bruxelloise engagée. Elle a déjà travaillé en coulisses en tant que conseillère pour Vooruit en matière d'enseignement. La compétence de l'enseignement néerlandophone entre donc dans ses cordes.

Agée de 39 ans, Anaïs Maes est née et a grandi à Bruxelles. Elle vit dans le quarrtier De Wand à Laeken.

Titulaire d'un doctorat en histoire, elle était jusqu'à présent enseignante à la GO! Atheneum Etterbeek. Elle a également été chercheuse et professeure invitée au département d'histoire de la VUB (Vrije Universiteit Brussel). Elle s'est également engagée dans son école en tant que représentante syndicale CGSP.

Fille d'un père flamand et d'une mère francophone, l'échevine pressentie est parfaite bilingue. Elle est mariée et a une fille de 9 ans. Entre 2005 et 2008, elle a été présentatrice à l'ancienne radio régionale FM Brussel et à TV Brussel (aujourd'hui BRUZZ).