Gros embarras de circulation ces jeudi et vendredi dans le quartier européen à Bruxelles: voici les détails

Une réunion qui aura un impact sur la mobilité du quartier européen à Bruxelles. Le classique “périmètre de sécurité” sera mis en place le jeudi dès 11h jusqu’au vendredi. Cette zone comprend le rond-Point Schuman, la rue Froissart du numéro 101 au 143 et rue de la Loi, entre le Rond-Point Schuman et le Résidence Palace.

Périmètre de sécurité. ©Polbru

Seules les personnes munies d’un laissez-passer peuvent pénétrer dans la zone. À noter, le stationnement sera interdit dans un périmètre plus large, comprenant notamment la chaussée d’Etterbeek (entre la rue Belliard et la rue Van Maerlant), la rue Van Maerlant et la rue Belliard (entre la chaussée d’Etterbeek et l’avenue d’Auderghem). De plus, ”les sacs-poubelles, vélos et terrasses ne pourront pas être mis sur les trottoirs dans le périmètre de sécurité”, indique la Ville.

Côté transports publics, la station de métro Schuman reste ouverte. Mais certains accès seront fermés. Plusieurs lignes de la Stib sont déviées. “Les lignes de bus 12, 21, 36, 56, 60 et 79 ne desservent pas la station Schuman, elles donnent correspondance avec le métro à la station Maelbeek. Les lignes de bus 27, 59 et 80 sont déviées localement autour de la place Jourdan.”