Après une fuite d’égout de plusieurs mois, le bâtiment 6 du Peterbos fait face à une invasion de larves : “le Moyen Âge au 21e siècle”

©D.R.

Comensia, la société immobilière de service public qui gère cet immeuble de six étages de logements sociaux, passe nettoyer deux fois par semaine “mais, entre les deux, c’est l’enfer, nous explique Françoise, infirmière à domicile qui a deux patients dans ce bloc. Ils sont passés mardi, mercredi matin les larves étaient déjà revenues. Et personne ne fait rien. On ne sait pas qui contacter pour que ça bouge enfin. Comme par hasard, quelques jours après votre passage (au moment de notre reportage sur la fuite d’égout, NdlR), le marché pour les travaux a été lancé. Ils commenceront lundi prochain. Il n’y a que la menace par la presse qui fonctionne, ce n’est pas normal.”

©D.R.

Au regard des images, les larves pourraient être des larves d’Eristale (une sorte de mouche). Ces larves se développent dans des eaux très chargées organiquement comme des eaux croupies. De là à faire un lien avec la fuite d’égout qui sévit depuis des mois à quelques mètres de là, il n’y a qu’un pas.

Cette théorie et d’ailleurs confirmé par Comensia : “la source principale va bientôt être tarie avec les travaux qui commencent lundi. Concernant l’invasion, elle est suivie par une entreprise qui fait un monitoring et applique un traitement. Ça prend du temps de se débarrasser de ce type de nuisibles. Mais entre ce suivi et les travaux, d’ici un mois maximum tout devrait être réglé. On est sur la bonne voie.” La société vient également d’ouvrir une antenne de permanence dans le bâtiment 17 pour recueillir les doléances de ses locataires les lundis après midi.